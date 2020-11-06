В Кремле ответили на новость о скорой отставке Путина

В Кремле ответили на новость о скорой отставке Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что у главы РФ серьезные проблемы со здоровьем

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на сообщения зарубежных СМИ, в которых сообщалось о скором уходе главнокомандующего с поста президента. 

В Кремле назвали чушью данные о том, что Владимир Путин болен Паркинсоном, пишет РИА "Новости".

"Вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо… здоровье отменное",

– отметил Песков в беседе с журналистами, подчеркнув, что в отставку президент не собирается. 

Западные СМИ писали, что Путин может уйти в отставку. Особое внимание журналистов привлекла чашка, предположительно наполненная обезболивающим, и дергающаяся ручка в руках президента РФ. 

Британское издание "Sun" добавило, что Владимир Владимирович уйдет в отставку уже в начале следующего года, заявив, что у главы РФ есть возможные симптомы болезни Паркинсона. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость Нарист
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<цензура> уж эта Западность взглядов - стезя свободы!? Всякая свобода лукава и подразумевает наличие личных крепостных, и полное отсутствие устоев государственности. И от государства, и от Родины, и от Бога в итоге! Итоговое развитие свободного общества - полная свобода, т.е. то чего не может быть в бытие! И чем дальше движется свобода, тем идиотизмее становятся условия бытия. Россия - лучше быть свободной в царской стране, и под Богом - целее!
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