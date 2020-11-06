Сотрудничества между Москвой и Берлином по ЧП с блогером не будет

Германия отправила "пустой" ответ на запрос России по делу Алексея Навального не случайно. Причину этого раскрыл немецкий политолог Александр Рар.

В Берлине не доверяют Москве, поэтому опасаются передавать ей материалы по ЧП с блогером. Там считают, что РФ будет использовать данные с целью доказать свою правоту, пояснил он газете "Взгляд".

Отношения между Россией и Германией далеко не просты. И быстро урегулировать их не удастся, прежде всего потому, что власти ФРГ по-прежнему воспринимают Россию как врага, и сломать этот стереотип в сознании немцев очень тяжело, добавил эксперт.

Когда СССР развалился, в Европе думали, что РФ будет следовать "по пути западных демократий". А она выбрала свой, и потому на Западе не знают, как строить диалог с нею. А Байден, глава Еврокомиссии и ведущие политики ЕС и вовсе называют врагом.

Для исправления ситуацию, нужны перемены, отметил Рар. И напомнил, что один из германских канцлеров говорил о намерении наладить отношения с Россией.

Теперь "главная задача дипломатии – прекратить портить эти отношения". Иначе РФ и Запад станут настоящими врагами, после чего возможно самое худшее, заключил политолог.

В конце октября в Генпрокуратуру России пришел официальный ответ из Германии на четыре запроса по делу Алексея Навального, в которых Москва выражала просьбу выслать дополнительную информацию о расследовании госпитализации блогера. Ни на один из 24 поставленных вопросов ответа не последовало.

Тем временем в МВД РФ назвали произошедшее с оппозиционером хорошо спланированной провокацией.