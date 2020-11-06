Центризбирком решил проанализировать эффективность политических лифтов в стране

Президент России Владимир Путин заявил, комментируя отчет главы Центризбиркома Эллы Памфиловой о прошедшей кампании на сентябрьских выборах в депутаты, губернаторы и мэры субъектов РФ, что выдвинувшиеся в региональные органы граждане, ранее являвшиеся представителями рабочих профессий, хорошо знают проблемы своих населенных пунктов. Как отметила глава ЦИК, ранее комиссия не занималась подсчетом этих кандидатур в РФ.

Памфилова заявила в ходе встречи с российским лидером, что по итогам анализа социального и демографического состава выяснилось следующее: среди представителей регионов после самих муниципальных и региональных служащих (37%), учителей и преподавателей (16%) на третьем месте оказалась как раз рабочая категория граждан, включая различных механиков, водителей и слесарей. По подсчетам ЦИК, в государстве интересы субъектов представляют 23 доярки и 11 телятниц, 34 кочегара и два кузнеца.

"Люди их знают по делам, люди их уважают. Такая статистика", – заявила Памфилова.

Центризбирком решил проанализировать статистку после новости одного из региональных изданий о том, что уборщица в Костромской области стала главой поселкового совета. По мнению руководителя ЦИК, это свидетельствует об эффективности политических лифтов в российском обществе.

Также Памфилова заявила о необходимости развести процесс волеизъявления со школьным обучением, так как в основном избирательные участки располагаются на территории общеобразовательных учреждений, сообщается на сайте Кремля.