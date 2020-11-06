Экс-боксер смог удержать пост главы украинской столицы

Киевский градоначальник Виталий Кличко переизбран на второй срок, одержав победу в первом туре прошедших 25 октября местных выборов на Украине.

Согласно данным городской территориальной комиссии Киева, бывший боксер, представляющий политсилу "УДАР", набрал 50,52% голосов. Поскольку это больше половины, второй тур не понадобится. В ином случае ему пришлось бы встретиться с кандидатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александром Поповым, сообщает телеканал "112".

