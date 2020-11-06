Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
654 новости
Киевский градоначальник Виталий Кличко переизбран на второй срок, одержав победу в первом туре прошедших 25 октября местных выборов на Украине.
Согласно данным городской территориальной комиссии Киева, бывший боксер, представляющий политсилу "УДАР", набрал 50,52% голосов. Поскольку это больше половины, второй тур не понадобится. В ином случае ему пришлось бы встретиться с кандидатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александром Поповым, сообщает телеканал "112".
Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что у главы РФ серьезные проблемы со здоровьем
В ведомстве отметили, что врачи обнаружили у оппозиционера обострение панкреатита