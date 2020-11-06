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Американские СМИ сообщили о том, что Джо Байден лидирует на выборах президента США в Пенсильвании. За него отдали свои голоса 49,4% людей, таким образом он заручился поддержкой еще 20 выборщиков.
Как передает CNN, обработаны пока лишь 95% бюллетеней. Теперь у Байдена есть 264 выборщика. Для победы нужно 270. У Дональда Трампа их – 214. Если демократ продолжит лидировать в Пенсильвании, он может стать новым президентом США.
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