В черный список Европы вошли и другие видные личности Белоруссии

Евросоюз официально объявил рестрикции против Александра Лукашенко. Такое решение принято из-за выборов президента Белоруссии, прошедшие 9 августа.

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на "Блумберг". Ограничительные меры касаются также сына Батьки Виктора Лукашенко и еще 14 чиновников страны, в том числе пресс-секретаря главы Республики Натальи Эйсмонт. Их активы будут заморожены, а им самим запрещен въезд в страны ЕС.

После летних выборов президента Белоруссии в стране вспыхнули протесты. Недовольные результатом голосования требовали отставки Лукашенко. Соперница Батьки Светлана Тихановская и вовсе говорила о том, что народ проголосовал за нее.

Из-за протестов Лукашенко даже провел тайную инаугурацию. Люди выходят на улицы белорусских городов до сих пор. Самые массовые протесты происходят в выходные дни. После ультиматума Тихановской Лукашенко силовики стали разгонять людей жестче, применяя слезоточивый газ, водометы и другие средства.