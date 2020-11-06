На руку Киеву сейчас играет эпидемия коронавируса

Верховный суд Великобритании отложил решение по делу об облигациях Украины на $3 млрд, размещенных Киевом в пользу России в конце 2013 г., на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

В российском ведомстве подчеркнули, что ожидают беспристрастного, непредвзятого и неполитизированного судебного решения.

"В связи с влиянием пандемии коронавируса на работу Верховного суда Великобритании сроки вынесения судом вердикта как по делу "Times Travel", так и по иску России к Украине являются неопределенными", – говорится в сегодняшнем заявлении министерства финансов.

Слушания по спору Москвы и Киева в вопросе долга Незалежной в размере $3 млрд перед РФ прошли 2-3 ноября.

Напомним, суверенные еврооблигации Украины на вышеозначенную сумму были размещены в пользу России при президенте Викторе Януковиче (смещен в ходе госпереворота зимой 2014-го) со ставкой купона 5% годовых. До конца 2015 г. Киев честно обслуживал долг, но потом допустил по нему дефолт.

Минфин РФ до сих пор судится с Украиной по возврату этого долга. Киевский режим утверждает, что деньги были навязаны пану Януковичу под давлением. Москва такой подход категорически отрицает.

Российское финансовое ведомство в декабре 2019-го сообщило, что на тот момент общий долг Незалежной с учетом начисленных процентов уже подрос до уровня $4,5 млрд.

Нынешние союзники Киева, судя по всему, пытаются всеми способами продлить возможный крах соборной, если вердикт окажется в пользу Москвы. Такая сумма может весьма больно ударить по украинской казне. Но тут подвернулась эпидемия.

