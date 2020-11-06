Захарову разозлил выпад США из-за уникального российского оружия

Захарову разозлил выпад США из-за уникального российского оружия
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Вашингтон таким образом хочет отвлечь внимание от собственных действий в космосе, заявили в МИД

Соединенные Штаты пытаются дискредитировать космическую деятельность России, поэтому намерено искажают ситуацию, обвиняя нашу страну в разработке и испытаниях противоспутникового оружия. Так Мария Захарова прокомментировала выпад Вашингтона в строну Москвы.

Официальный представитель МИД назвала обвинения министра ВВС США Барбары Барретт и командующего Космическими силами США Джона Рэймонда безосновательными, а также заявила, что они являются частью пропагандистской компании против России.

По словам Захаровой, американские коллеги таким образом хотят отвлечь внимание от "реальных угроз в космосе". В МИД считают, что США обвинили Россию, чтобы оправдать собственные действия по размещению оружия в космосе и получить деньги для этих целей.

Захарова подчеркнула, что Россия четко следует международному праву, включая базовый Договор по космосу 1967 года. Кроме того, Москва не мешает функционированию иностранных космических аппаратов. В заключение Мария Владимировна добавила, что космос наша страна исследует исключительно в мирных целях. Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о развитии космических проектов в ближайшие несколько лет.

Карина СИРАЗОВА

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Брехня - Захарова не злится - характер нордический.
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