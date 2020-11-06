Представитель Демпартии США в ряде вопросов улучшить контакты с Москвой

В случае победы на президентских выборах в США демократа Джо Байдена, Москве будет легче выстроить с Вашингтоном диалог по контролю над вооружением, при этом усилится американское влияние в бывших советских республиках. О плюсах и минусах смены хозяина Белого дома рассказал директор Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Федор Войтоловский.

Он отметил, что для России вообще без разницы, кто станет президентом Штатов – Байден или пока еще действующий лидер нации республиканец Дональд Трамп, поскольку отношения между нашими странами сильно испорчены.

По его словам, при нынешней администрации Москва, например, вела диалог по цена на нефть. Зато в сфере контроля над стратегическим вооружением контакты с Вашингтоном шли "мучительно трудно". В данном вопросе Трамп "последовательно разрушал все, что существовало" до его правления.

"С Байденом совершенно однозначно у нас будут столкновения позиций, интересов по постсоветскому пространству, по Украине, другим странам", – цитирует "Московский комсомолец" профессора.

При демократе, полагает специалист, администрация заинтересуется ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и начнет активно участвовать в поисках шагов по урегулированию военного конфликта. Он надеется, что Байден реально займется этим кризисом, а не станет лишь самоутверждаться.

Профессор прогнозирует, что на постсоветском пространстве Россия столкнется с конкуренцией в лице новой администрации, которая будет давить на Москву темами демократии, внутренней политики и т.д. При этом абсолютно точно с Байденом будет легче контактировать в сфере контроля над вооружениями, поскольку демократ по этому вопросу имеет четкую, последовательную и многолетнюю позицию.

"Когда администрация Буша-младшего вышла из договора по ПРО, сенатор Байден резко раскритиковал это, сказал, что это огромная ошибка, что с русскими надо искать компромисс и договариваться", – напомнил Войтоловский.

Также демократ критиковал и Трампа за его решение о выходе из ДРСМД и из сделки по иранской ядерной программе. Байден в ходе избирательной кампании, несмотря на свои антироссийские заявления, выступал за продление договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на 5 лет без всяких предварительных условий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова работать с новой администрацией США, кто бы в нее не вошел после выборов. Одновременно он подчеркнул, что в годы правления Трампа Вашингтон 46 раз вводил санкции в отношении РФ, ее юрлиц и экономических операторов.

