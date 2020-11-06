Продолжается ожесточенная борьба за голоса избирателей

Многие продолжают с интересом наблюдать за выборами в США. На данный момент известно, что Джо Байден лидирует.

Сообщается, что близкое окружение Трампа не решается взять на себя ответственность и сказать, что еще действующий глава Белого дома, возможно, понес поражение. По некоторым данным, все стрелки переведут на его дочь Иванку или зятя Джареда Кушнера, передает CNN.

Сам Дональд Трамп не намерен признавать поражение в выборах. Он по-прежнему надеется на пересчет голосов в некоторых штатах и изменение ситуации в его пользу.

Появилась информация, что президент США частично добился своего. Так, госсекретарь Джорджии заявил, что голоса выборщиков из штата будут пересчитаны.

Ранее стало известно, что Байден перехватил лидерство в Джорджии.

Пока Дональд Трамп призывает остановить подсчет голосов, Джо Байден готовит новое обращение к нации. В нем демократ расскажет о своих планах касательно переходного периода. Он заявил, что готов отстоять легитимность своей победы, передает CNN.

Сообщается, что Байден уже получил мандат избирателей и скоро станет избранным президентом, пишет телеграмм-канал РИА "Новости" со ссылкой на спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.