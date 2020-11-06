Трампу боятся сказать о возможном проигрыше: новые подробности о выборах в США

Трампу боятся сказать о возможном проигрыше: новые подробности о выборах в США
Фото: EPA/ТАСС
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Продолжается ожесточенная борьба за голоса избирателей

Многие продолжают с интересом наблюдать за выборами в США. На данный момент известно, что Джо Байден лидирует.

Сообщается, что близкое окружение Трампа не решается взять на себя ответственность и сказать, что еще действующий глава Белого дома, возможно, понес поражение. По некоторым данным, все стрелки переведут на его дочь Иванку или зятя Джареда Кушнера, передает CNN. 

Сам Дональд Трамп не намерен признавать поражение в выборах. Он по-прежнему надеется на пересчет голосов в некоторых штатах и изменение ситуации в его пользу. 

Появилась информация, что президент США частично добился своего. Так, госсекретарь Джорджии заявил, что голоса выборщиков из штата будут пересчитаны.

Ранее стало известно, что Байден перехватил лидерство в Джорджии.

Пока Дональд Трамп призывает остановить подсчет голосов, Джо Байден готовит новое обращение к нации. В нем демократ расскажет о своих планах касательно переходного периода. Он заявил, что готов отстоять легитимность своей победы, передает CNN.

Сообщается, что Байден уже получил мандат избирателей и скоро станет избранным президентом, пишет телеграмм-канал РИА "Новости" со ссылкой на спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость
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Иноагентка-феминистка
у Путина и у Памфиловой на встрече дико тряслись руки и поджилки, немел язык, застревала речь, от дрожи в коленках дёргались ноги; по всей Путинской приемной в бункере дико воняло поносом; КГБэшный шпион Путин и прожжённая фальсификаторщица-воровка голосов на всех российских выборах Памфилова пытались «убедить» друг друга, что президент Америки Джо Байден им не страшен и, что они как воровали так и будут всегда воровать, лгать и мошенничать, а вот скоро увидим так это или нет
Кого вы пускаете в сеть? Явно больные, неуравновешенные люди с психическим расстройством. Жуть какая-то! Мазать и лечить. Принудительно! Иногентка, феминистка, двоечница, неудачница и просто злой и закомплексованный пациент:-)
Иноагентка-феминистка
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у Путина и у Памфиловой на встрече дико тряслись руки и поджилки, немел язык, застревала речь, от дрожи в коленках дёргались ноги; по всей Путинской приемной в бункере дико воняло поносом; КГБэшный шпион Путин и прожжённая фальсификаторщица-воровка голосов на всех российских выборах Памфилова пытались «убедить» друг друга, что президент Америки Джо Байден им не страшен и, что они как воровали так и будут всегда воровать, лгать и мошенничать, а вот скоро увидим так это или нет
Иноагентка-феминистка
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Стало известно, что глава ЦИКа - махинаторша и отъявленная мошенница Э.Памфилова гнусно, мерзко, отвратно «провалила» переизбрание в США президента Д.Трампа и теперь президенту Путину от президента Америки Джо Байдена натурально «корячится» Международный Трибунал в Гааге; у Путина и у Памфиловой на встрече дико тряслись руки и поджилки, немел язык, застревала речь, от дрожи в коленках дёргались ноги; по всей Путинской приемной в бункере дико воняло поносом; КГБэшный шпион Путин и прожжённая фальсификаторщица-воровка голосов на всех российских выборах Памфилова пытались «убедить» друг друга,
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