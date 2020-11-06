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Лидер Незалежной Владимир Зеленский делает абсурдные и несвязные заявления после переговоров с представителями американской дипмиссии. Такое мнение высказал киевской политтехнолог Михаил Погребинский.
Специалист объяснил, что такая тяжелая ситуация возникла для Зеленского после государственного скандала с Конституционным судом Украины, отменившем несение уголовной ответственности госслужащих за неподачу деклараций – американские коллеги, уверен политолог, оказали на Зеленского давление такой силы, что последний испытывает ужас.
Тем не менее, считает политолог, причин волноваться Зеленскому из-за американских кураторов нет: решение об отставке примет не Вашингтон, а сами граждане Украины.
"Ему будет весьма нелегко найти здесь место. Даже если он уйдет раньше и поступит прилично. Для этого необходимо менять отношение к своей роли и брать на себя ответственность", – заявил Погребинский.
Погребинский добавил, что многие жители в свое время голосовали за Зеленского "по приколу", хотя большинство попросту желали избавиться от Петра Порошенко.
Ранее Михаил Погребинский заявил, комментируя слова Зеленского о "заговоре чертей" вокруг ситуации с КСУ, что глава украинского государства демонстрирует полнейшее отсутствие профессиональной компетенции. Даже если лидер страны и желает распустить конституционный суд, то многие представители фракции "Слуга народа" выступают за сохранение старого состава КСУ.
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