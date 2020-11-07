Раскрыта тактика Трампа по передаче власти после проигрыша

Раскрыта тактика Трампа по передаче власти после проигрыша
Фото: Chris Kleponis/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Отдавать президентское кресло мирным путем он не намерен

Окружение Дональда Трампа настроено весьма пессимистично по поводу результатов президентской гонки в США. Пока еще действующему президенту советуют готовится к проигрышу и прорабатывать отступление. Об этом стало известно американским журналистам из источников, близких к окружению Трампа. 

Последние два дня с лидером обсуждают план действий после поражения на выборах. Предполагается, что Дональд Трамп не будет отдавать власть мирно, как это делали его предшественники, выступая с благородной и великодушной речью. Лидер намерен и дальше стоять на своем, заявляя, что выборы были украдены, пишет издание The Washington Post.

Однако подобную тактику одобряют далеко не все из сторонников президента. Некоторые призывают его сделать публичное заявление, обязавшись обеспечить мирный переход власти Джо Байдену. 

По информации источников, Дональд Трамп признает, что после выборов ему предстоит тяжелая битва. 

Надежда на победу осталась лишь у самого главы и его родственников, а вот среди соратников и членов республиканской партии бытует мнение, что президентское кресло практически от них ускользнуло. Тем не менее, пока они боятся сообщить это Дональду Трампу. 

Согласно последним данным, Джо Байден перехватил лидерство у Трампа в ключевых для победы штатах США. В случае, если итоговые результаты будут за кандидата от демократов, он наберет 300 голосов выборщиков – для победы на выборах ему необходимо 270 голосов. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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