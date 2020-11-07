Байден увеличил отрыв от Трампа в ключевом для победы штате

В случае победы кандидат наберет необходимое количество голосов для получения президентского поста

Кандидат от демократов Джо Байден сильней увеличил отрыв от своего оппонента в американском штате Джорджия. За него проголосовало на 7 тысяч человек больше, чем за Дональда Трампа. 

По последним данным, Байдена выбрали 49,4% избирателей, а Трампа – 49,3%. В случае победы в Джорджии Джо Байден наберет необходимые голоса выборщиков, чтобы занять президентский пост. Сейчас у него есть 263 голоса из необходимых 270. У Трампа 214, пишет РИА "Новости". 

Сторонники пока боятся сказать Трампу, что он, вероятно, проиграл. СМИ удалось выяснить, как будет происходить передача власти от одного президента к другому, и, как заявили источники, решить вопрос мирно Трамп не собирается. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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