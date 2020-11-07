Глава Белоруссии считает, что американцы издеваются над демократией

Александр Лукашенко считает, что выборы президента в США, итоги которых не подвели до сих пор, стали для страны настоящим "позорищем". Он считает, что многие страны захотят потребовать от Америки проведения новых выборов наподобие того, как это произошло в Белоруссии.

Во время подсчета голосов вскрылись проблемы избирательной системы США в условиях пандемии. Так, к примеру, около 150 тысяч избирателей не получили свои бюллетени из-за задержки на почте, а также на выборах нашли почти 2 миллиона "мертвых душ" избирателей.

"Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией", – передает слова Лукашенко БЕЛТА.

Также глава Белоруссии заявил, что посмотрит, насколько западные страны осмелятся пойти против США в связи с таким, по его оценке, беспорядком на выборах президента и потребовать повторного проведения процедуры.

"Я могу сейчас сказать: никак, побоятся", – заключил он.

Напомним, выборы в США стартовали 3 ноября. До сих пор результаты президентской гонки неизвестны. По предварительной информации, лидирует оппонент Дональда Трампа Джо Байден.