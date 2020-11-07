Что принесет России победа Байдена: названы три главные проблемы

Что принесет России победа Байдена: названы три главные проблемы
Джо Байден. Фото: Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Оба кандидата не выгодны Москве, но демократ - в большей степени

В самом начале предвыборной гонки Джо Байден ясно обозначил свою позицию: Россия является главным врагом США и против нее должны быть приняты необходимые меры. По предварительным данным, пока именно он лидирует в президентской гонке. Так что может ждать РФ в случае победы кандидата от демократов?

Экономист Дмитрий Потапенко утверждает, что Байден может ввести против России три ограничения, которые нанесут серьезный удар по экономике и политике страны. Первое – отключение платежной системы Swift. Второе – запрет на работу с госдолгом России, и последнее – запрет или ограничение на работу с российскими углеводородами. Даже один из этих элементов может крайне отрицательно повлиять на страну. 

Сразу после избрания на пост Байден может начать политику против крупного и среднего бизнеса, который впоследствии метнется в Китай. Как отмечает Потапенко, для России это также не очень хорошо – наша страна "потеряет" Пекин, хотя и сама Америка лишится промышленников. 

Однако финансист Елена Воронкова полагает, что даже принятие новых санкций со стороны США на российской экономике в глобальном плане повлияет слабо, но может стать шоком для отдельных российских компаний. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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