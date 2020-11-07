Байден набрал необходимые для победы голоса

Демократа выбрали в Пенсильвании

Джо Байден побеждает на выборах президента США, согласно данным телеканала CNN. Он набрал 273 голоса выборщиков из необходимых 270, перехватив лидерство в штате Пенсильвания .

Всего за кандидат от демократической партии проголосовали более 74 миллионов граждан, тем самым он побил рекорд Барака Обамы 2008 года, пишет РИА "Новости". Явка на выборах побила установленный сто лет назад рекорд.

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что подаст иски во всех штатах, победу в которых одержал Байден, поскольку уверен в подтасовке результатов голосования.