Американские СМИ, по традиции, объявляют победителей президентской гонки до объявления официальных результатов. Так, согласно данным журналистов, 46-ым по счету президентом США становится Джо Байден. Однако Трамп не планирует сдаваться.

Президент заявил, что намерен обжаловать результаты выборов в суде.

"Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия", – приводит его слова РИА "Новости".

Трамп заявил, что не СМИ решают, кто одерживает победу на выборах, а законы Америки, поэтому объявлять президентом страны Джо Байдена – преждевременная мера. Он отметил, что официально пока кандидат не признан победителем ни в одном из штатов. В штабе пока еще действующего президента заявили, что Байден слишком торопится объявить себя главой страны.

"Я выиграл эти выборы с огромным преимуществом!", – заявил Трамп.

К слову, через несколько минут после появления в СМИ новостей о результатах Джо Байден заявил о своей победе и поменял информацию о себе в социальных сетях, добавив подпись "избранный президент". С победой первым его поздравил канадский премьер Джастин Трюдо.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both.