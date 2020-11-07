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Американские СМИ, по традиции, объявляют победителей президентской гонки до объявления официальных результатов. Так, согласно данным журналистов, 46-ым по счету президентом США становится Джо Байден. Однако Трамп не планирует сдаваться.
Президент заявил, что намерен обжаловать результаты выборов в суде.
"Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия", – приводит его слова РИА "Новости".
Трамп заявил, что не СМИ решают, кто одерживает победу на выборах, а законы Америки, поэтому объявлять президентом страны Джо Байдена – преждевременная мера. Он отметил, что официально пока кандидат не признан победителем ни в одном из штатов. В штабе пока еще действующего президента заявили, что Байден слишком торопится объявить себя главой страны.
I WON THIS ELECTION, BY A LOT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020
"Я выиграл эти выборы с огромным преимуществом!", – заявил Трамп.
К слову, через несколько минут после появления в СМИ новостей о результатах Джо Байден заявил о своей победе и поменял информацию о себе в социальных сетях, добавив подпись "избранный президент". С победой первым его поздравил канадский премьер Джастин Трюдо.
Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020
"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши две страны – близкие друзья, партнеры и союзники. У нас уникальные отношения на мировой арене. Я действительно с нетерпением жду возможности работать вместе и развивать это с вами двумя", – написал он.
Пока официальных результатов выборов президента США нет – предположительно, они появятся в понедельник. Согласно подсчетам СМИ, Дональд Трамп набрал 214 голосов выборщиков.
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