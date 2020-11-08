Скандальные выборы в США завершились – провозглашенный президентом "сонный Джо" намерен внести ряд серьезных изменений в жизнь страны

После инаугурации Джо Байден планирует отменить принятые Дональдом Трампом решения. Об этом сообщают СМИ.



Провозглашенный президентом США Байден собирается вернуть Америку в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход из ВОЗ – покинуть организацию Штаты планировали в 2021 году. Информацией поделилась Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

Также политик собирается аннулировать запрет иммиграцию из стран, где большую часть населения представляют мусульмане. Нововведения коснутся и мигрантов. Ранее отмененную программу, позволяющую незаконно ввезенным в США в детстве людям остаться в стране, могут восстановить.

Накануне, 7 ноября, Джо Байден обратился к нации. Политик объявил о триумфе на выборах и назвал ключевые моменты нового пути, по которому намерен вести страну. По словам провозглашенного президентом Байдена, он собирается добиться процветания Америки и вновь заставить весь мир ее уважать, а также искоренить расизм и заняться спасением климата. Трансляцию выступления публикует RT.

О результатах выборов, досрочно объявленных СМИ, высказался Дональд Трамп. Накануне он заявил, что не собирается так просто сдаваться и намерен обжаловать в суде итоги голосования.