СМИ раскрыли планы Байдена после жесткой схватки с Трампом

СМИ раскрыли планы Байдена после жесткой схватки с Трампом
Джо Байден. Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Скандальные выборы в США завершились – провозглашенный президентом "сонный Джо" намерен внести ряд серьезных изменений в жизнь страны

После инаугурации Джо Байден планирует отменить принятые Дональдом Трампом решения. Об этом сообщают СМИ.

Провозглашенный президентом США Байден собирается вернуть Америку в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход из ВОЗ – покинуть организацию Штаты планировали в 2021 году. Информацией поделилась Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

Также политик собирается аннулировать запрет иммиграцию из стран, где большую часть населения представляют мусульмане. Нововведения коснутся и мигрантов. Ранее отмененную программу, позволяющую незаконно ввезенным в США в детстве людям остаться в стране, могут восстановить.

Накануне, 7 ноября, Джо Байден обратился к нации. Политик объявил о триумфе на выборах и назвал ключевые моменты нового пути, по которому намерен вести страну. По словам провозглашенного президентом Байдена, он собирается добиться процветания Америки и вновь заставить весь мир ее уважать, а также искоренить расизм и заняться спасением климата. Трансляцию выступления публикует RT.

О результатах выборов, досрочно объявленных СМИ, высказался Дональд Трамп. Накануне он заявил, что не собирается так просто сдаваться и намерен обжаловать в суде итоги голосования.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость
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Сибиряк.
Бред сивой кобылы.
в дибильное отделение провели интернет
Гость
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глупец думкой богатеет
Сибиряк.
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СТОП российский оккупант! Крым не ваш, Донбасс не ваш и Беларусь не ваша !
У вас россиян есть выбор! Строить успешную страну под названием Россия или продолжать грызться с соседями предъявляя все новые претензии на их территории.
Думаю что с приходом в Белый дом 46 президента США Дж. Байдена, который не раз был в Украине и очень хорошо знает всю подноготную ваших преступлений против суверенного государства Украина, для вас всё гораздо ужесточится.
С помощью отключения вашей страны от платёжной системы SWIFT и ограничения доступа к международным резервам он вам быстро припомнит о вашей непорядочности и невыполнении вами ваших обязательств по Будапештскому меморандуму.
Бред сивой кобылы.
Гость
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Во Трамп дурак! Надо было Трампу просто обнулиться как наше Пу! Не додумался !
Гость
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Этот ворюга ещё не был пиндосским паханом, а уже воровал с подельником сынком на вукраине, а ты, убогий, по своей холопской натуре пиндосского пана хвалишь, как когда-то польского.
СТОП российский оккупант! Крым не ваш, Донбасс не ваш и Беларусь не ваша !
Ответить
У вас россиян есть выбор! Строить успешную страну под названием Россия или продолжать грызться с соседями предъявляя все новые претензии на их территории.
Думаю что с приходом в Белый дом 46 президента США Дж. Байдена, который не раз был в Украине и очень хорошо знает всю подноготную ваших преступлений против суверенного государства Украина, для вас всё гораздо ужесточится.
С помощью отключения вашей страны от платёжной системы SWIFT и ограничения доступа к международным резервам он вам быстро припомнит о вашей непорядочности и невыполнении вами ваших обязательств по Будапештскому меморандуму.
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