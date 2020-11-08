Байдену припомнили давнее высказывание о базах НАТО в Крыму

Байдену припомнили давнее высказывание о базах НАТО в Крыму
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
Будучи вице-президентом, политик строил планы по размещению войск США на полуострове

В соцсетях вспомнили о планах Джо Байдена на Крым после его присоединения к России. Напомним, в бытность Барака Обамы главой США "сонный Джо" занимал пост вице-президента. В 2016 году последний заявил, что Крым мог бы стать "отличной военной базой для НАТО и непосредственно войск США". Высказывание Байдена вспомнили авторы телеграм-канала "Выборный". Политик подчеркнул, что полуостров находится в сфере важных интересов Вашингтона.

В соответствии с планами Байдена Черноморский флот после окончания срока аренды должны были выдворить в Новороссийск. На его место пришел бы американский флот с радиоразведкой, ракетными кораблями и системами противоракетной обороны.

Не так давно американская сторона заявила о готовности помочь Украине вернуть Крым. Об этом высказалась временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин во время переговоров с замглавы украинского МИД Эмине Джапаровой. Представители Незалежной и Штатов обсуждали "Крымскую платформу". 

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Крым будет опять Украинский Подождите немного Пришел мужик а не Трамп тряпка
1
новости партнеров

Раскрыта тактика Трампа по передаче власти после проигрыша

Отдавать президентское кресло мирным путем он не намерен

Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины

Киев требует нового наказания для Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1118 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей