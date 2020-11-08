"Зеленский в одном шаге от импичмента": эксперт о последствиях выборов в США для Киева

"Зеленский в одном шаге от импичмента": эксперт о последствиях выборов в США для Киева
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Приход к власти Байдена не сулит ничего хорошего для украинского лидера

Такое мнение высказал общественный деятель из Незалежной Андрей Пелюховский.

Эксперт уверен, что демократ Джо Байден, которого объявили избранным президентом США, попытается повлиять на политический курс украинской власти. Кроме того, известно, что он поддерживает экс-главу Незалежной Петра Порошенко. Пелюховский заявил, что кресло под Владимиром Зеленским уже зашаталось. Общественный деятель указал также на признаки раскола в правящей партии. Он напомнил, что нардепы от "Слуги народа" отказались поддержать законопроект главы государства по Конституционному суду. Такое поведение могло быть вызвано снижением рейтинга украинского президента – соратники попросту отвернулись от него.

"Они не видят будущего в Зеленском. (…) Зеленский находится в одном шаге от импичмента", – заявил Пелюховский в эфире телеканала "Наш".

Эксперт также напомнил о скорой годовщине Майдана (22 ноября. – Прим.ред.) и отметил, что к этому событию активно готовится Порошенко. Не исключено, что Зеленского ждет неприятный сюрприз от предшественника.

Ранее киевский политтехнолог заявил, что Зеленский был сильно подавлен после переговоров с США.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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