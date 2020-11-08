Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
Советник и зять президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил американскому лидеру признать его поражение в кампании 2020 года. Как отмечает источник, супруг Иванки Трамп посоветовал главе государства согласиться с результатами волеизъявления.
Информация о том, каким образом президент отреагировал на поступившее предложение, не приводится. Согласно приведенным данным, американский лидер не отрицает опубликованных результатов.
Тем не менее, действующий глава Соединенных Штатов обратился к своей команде с призывом продолжить судебные процессы против демократов. Трамп заявил, что кампания еще не завершена, и он намерен отстаивать свою правоту в судебном порядке, передает телеканал CNN.
О решении судиться с демократами Трамп заявил после обнародования результатов СМИ, которые назвали победителем Джо Байдена. Действующий президент отметил, что пока что его политический оппонент не объявлен законным лидером ни в одном из Штатов.
Скандальные выборы в США завершились – провозглашенный президентом "сонный Джо" намерен внести ряд серьезных изменений в жизнь страны