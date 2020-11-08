Американский лидер не стал отрицать прогнозируемый в СМИ триумф демократов

Советник и зять президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил американскому лидеру признать его поражение в кампании 2020 года. Как отмечает источник, супруг Иванки Трамп посоветовал главе государства согласиться с результатами волеизъявления.

Информация о том, каким образом президент отреагировал на поступившее предложение, не приводится. Согласно приведенным данным, американский лидер не отрицает опубликованных результатов.

Тем не менее, действующий глава Соединенных Штатов обратился к своей команде с призывом продолжить судебные процессы против демократов. Трамп заявил, что кампания еще не завершена, и он намерен отстаивать свою правоту в судебном порядке, передает телеканал CNN.

О решении судиться с демократами Трамп заявил после обнародования результатов СМИ, которые назвали победителем Джо Байдена. Действующий президент отметил, что пока что его политический оппонент не объявлен законным лидером ни в одном из Штатов.