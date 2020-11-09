Сенатор дал ответ гневным патриотам Незалежной, стремящихся избавиться от "влияния России"

Украинские власти должны отказаться от южных территорий, если Киев примет решение о сносе памятнике Екатерине II в Одессе. Такое заявление сделал член Совфеда Сергей Цеков.

8 ноября в Одессе прошла акция, в ходе которой выступающие стали требовать от украинских властей демонтировать памятник императрице Российской империи. По мнению участников, исторический объект в городе находится "незаконно". Инициаторы заявили, что такие действия позволят Одессе избавиться от влияния со стороны РФ.

По словам сенатора, Украина демонстрирует пример массовой деградации и культурного вырождения. Для полного соответствия "исторической справедливости" Киев должен передать РФ южные регионы Незалежной, которые были получены Украиной благодаря Екатерине II, передает РИА "Новости".

Цеков объяснил, что территория Новороссии вместе с черноморским побережьем была включена в состав России после войн с Турцией. На Украине же стараются не обращать внимания на указанный факт, и потому намеренно пытаются переврать историю, заключил сенатор.

Напомним, на территории Украины демонтировано более 1,3 тыс. памятников Владимиру Ленину. В 2017 году глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявлял, что в городах Незалежной не осталось ни одного памятника советскому вождю. Всего в рамках декоммунизации украинские власти снесли более 2 тысяч памятников, построенных в советский период.