СМИ раскрыли тайный план действий Трампа после выборов

СМИ раскрыли тайный план действий Трампа после выборов
Дональд Трамп. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
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Американский лидер пытается минимизировать ущерб

Действующий президент США Дональд Трамп намерен сохранить своих сторонников после выборов. Глава Соединенных Штатов намерен свести к минимум все убытки, которые потерпит в случае проигрыша в кампании, и поэтому ведет борьбу против подсчитанных за Джо Байдена голосов судебными исками, передает Associated Press,

Высокопоставленные лица и администрация Трампа с его соратниками уверены, что многочисленные судебные процессы не дадут ощутимого результата – в лучшем случае, глава Белого дома может оттянуть неизбежное. При этом президент США пытается не столько повлиять на исход выборов, сколько на размер ущерба.

По информации источника, победа осталась за Джо Байденом. Пока что Трамп не признает поражение. Его юристы подают иски в судебные инстанции с требованиями прекратить подсчет голосов избирателей и начать расследования по предполагаемым нарушениям, передает Associated Press.

По информации Reuters, Трамп намерен устроить митинги в свою поддержку. Согласно приведенным данным, американский лидер выдвинет против демократов обвинения в массовых фальсификациях с использованием имен скончавшихся американцев, а также потребует пересчет голосов в нескольких штатах.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что советник Трампа Джаред Кушнер уговаривает президента США признать свое поражение на выборах.


Егор МАЛКОВ

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