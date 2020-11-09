Эрдоган сделал предложение Путину для прекращения войны в Нагорном Карабахе

Эрдоган сделал предложение Путину для прекращения войны в Нагорном Карабахе
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Mustafa Kaya/Xinhua/www.globallookpress.com
Турецкий президент обратился к российскому лидеру с инициативой

Реджеп Тайип Эрдоган выразил Владимиру Путину пожелание создать общую рабочую группу по Нагорному Карабаху. По его мнению, это поможет решить проблему региона и тем самым остановить войну в регионе.

Президент Турции озвучил свою инициативу во время беседы с российским лидером по телефону. Они обсуждали происходящее в Карабахе и поделились мнениями о способах прекращения конфликта.

Также глав двух стран выразили готовность действовать сообща, чтобы достичь мирного урегулирования ситуации.

Есть проект по отводу армянских сил из семи районов и созданию российско-турецких патрулей на границе, заявила корреспондент CNN TÜRK в спецрепортаже. Однако подробностей журналистка не указала. 

Из Кремля подтверждений деталей разговора президентов не поступало. Говорилось только о том, что Путин рассказал турецкому коллеге о телефонных переговорах с азербайджанским и армянским лидерами. И отметил, что в беседах они касались вариантов быстрейшего прекращения боевых действий и начала дипломатических шагов.

Ранее сообщалось о недовольстве России позицией, занятой турецким президентом по ситуации в Нагорном Карабахе.В Москве говорили о неприемлемости усиления Анкарой нестабильности на Кавказе. 

Полина ДОРОЖКИНА

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BOR
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Армения, да, вообще армянство, уже двести лет как змеиный кость торчит в горле России. Для установления полноценных дружественных взаимоотношений между Турцией и Россией, Россия должна найти в себе силы и окончательно избавиться от этой змеиной кости, которая постепенно отравляет светлый ум россиян. Сближение с Турцией это гарантия безопасности южных границ России.
BOR
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В организации ШОС в основном все члены друзья России, в данный момент кроме Армении. Нужно принять в состав и всех наблюдателей и создать мощный щит против Запада. Если Россия и Турция надеятся что Запад когда-то оставит их в покое со своими санкциями и гибридными войнами, то зря. Эти нападки еще больше усилятся при дальнейшем содействии США. Этот удар получит и Китай и Иран. Поэтому, чтобы выжить Россия, Турция, Китай, Иран должны в срочном порядке оставить все свои разногласия и усилить ШОС
Андрей
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Первого секретаря ЦК КПСС Никиту Соломоновича Хрущева в Турции решили подколоть:
- Скажите, а почему у вас всех дураков Иванами зовут?
-Ошибаетесь, почтенный! У нас дураков зовут ТУРКАМИ!
Гость
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армяшки УБЕРИТЕ вашего БЕЗДАРНОГО И ТУПОГО КЛОУНА С ВЛАСТИ - он ВЕДЕТ вашу армению К КАТАСТРОФЕ - СТОЛЬКО ЛЮДЕЙ ОН ПОГУБИЛ И ЕЩЁ ПОГУБИТ - вам РОССИЯ НЕ ПОМОЖЕТ <цензура> вы ЕЁ ПРЕДАЛИ
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