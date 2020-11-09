Познер вычеркнул Россию из списка великих держав

Познер вычеркнул Россию из списка великих держав
Владимир Познер. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Выстраивая отношения с США, РФ нужно здраво оценивать свое место мире

Вашингтону придется считаться с Москвой, но и россияне должны понимать, что вес их страны в мире не очень велик. Об этом заявил обозреватель Владимир Познер.

"Надо отдавать себе отчет, что Россия все-таки не великая держава. На сегодняшний день, их, наверное, осталось две: Соединенные Штаты и Китай",

приводит мнение журналиста-международника портал "Познер Онлайн". В то же время, игнорировать Москву Вашингтон не может из-за ее военной мощи. Но поскольку "танцевать под американскую музыку" Россия отказывается, ее используют в политических целях, когда нужно найти объяснение каким-то проблемам и провалам. Вот и получается, что все плохое происходит из-за России.

По мнению Познера, Москва четко дала понять Вашингтону, что не станет ему подчиняться, когда это создает угрозу ее национальным интересам, будь то в Европе, на Ближнем Востоке или в Средней Азии. Это и является камнем преткновения для российско-американских отношений, поскольку США хотят видеть однополярный мир, где они – в центре, а остальные вертятся вокруг. 

Ранее американский эксперт дал совет новой администрации Белого дома, как строить отношения с Кремлем.

Познер, со своей стороны, еще до выборов в США предсказал массовые беспорядки вплоть до вооруженных столкновений в случае победы Джо Байдена.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Гость
Всё правильно сказал. Даже на этом ресурсе, все новости о Россия находятся в той части, где бряцают оружием, как нам мешают строить трубу, и как срутся жены/мужья певцов.
Весь мир что-то изобретает, строит и т.д., а у нас только война
Ага) Только лаптями щи хлебать умеем) Весь мир, включая Руанду и Папуа Новая Гвинея динамично развивается, обстроился и обизобретался весь) До крайней степени обизобретательства) А тут болото - три вакцины сделали - не? не то? Шо, не демократичные? Нет там бацил свободы? Ой, дураккккк.....
Гость
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Гость
Всё правильно сказал. Даже на этом ресурсе, все новости о Россия находятся в той части, где бряцают оружием, как нам мешают строить трубу, и как срутся жены/мужья певцов.
Весь мир что-то изобретает, строит и т.д., а у нас только война
это у вас в голове война, потому что вы читаете только такие ресурсы, стоить, изобретать не умеете, да ещё кастрюлю поверх отростка плечей нахлабучили
Гость
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Что предлагает Кац? Кац предлагает сдаться!
Андрей
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Гость
ЭТОТ познер ПРЕДАТЕЛЬ - ВЫКИНУТЬ ЕГО ИЗ РОССИИ НАДО В ГЕРМАНИЮ ПУСТЬ ТАМ ВЯКАЕТ
Правильно к горбатому мишке под бочёк и чтоб карновальный был у них на побегушках
Гость
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Всё правильно сказал. Даже на этом ресурсе, все новости о Россия находятся в той части, где бряцают оружием, как нам мешают строить трубу, и как срутся жены/мужья певцов.
Весь мир что-то изобретает, строит и т.д., а у нас только война
Гость
Ответить
ЭТОТ познер ПРЕДАТЕЛЬ - ВЫКИНУТЬ ЕГО ИЗ РОССИИ НАДО В ГЕРМАНИЮ ПУСТЬ ТАМ ВЯКАЕТ
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