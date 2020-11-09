Глава РФ внес изменения в состав исполнительной власти

Президент России Владимир Путин принял решение об увеличении числа вице-премьеров до десяти, включая первого. Об этом стало известно сегодня, 9 ноября.

В соответствии с новым указом, глава кабмина имеет 10 заместителей (предыдущий закон, принятый в январе текущего года, закреплял за премьером девять заместителей). Документ опубликован на сайте Кремля.

Также глава РФ принял решение об отстранении Евгения Дитриха с должности главы Минтранса. В отставку отправлен и Дмитрий Кобылкин, возглавлявший Минприроды России.

От должности полпреда главы РФ в Уральском федеральном округе освобожден Николай Цуканов. Его заменит Владимир Якушев.

Все указы вступают в силу в день их подписания президентом РФ. Документы опубликованы на официальном сайте Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил депутатам Госдумы назначить на должность вице-премьера Александра Новака, возглавляющего Министерство энергетики, на пост главы энергетического ведомства – Николая Шульгинова, руководителя компании "Русгидро".

Также глава кабмина обратился к парламенту с предложением о рассмотрении кандидатуры гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева на пост министра транспорта, Александра Козлова, возглавляющего Минвостокаразвития – на должность Минприроды. На пост главы Министерства развития Дальнего Востока и Арктики Мишустин предложил рассмотреть кандидатуру Алексея Чекункова, возглавляющего Фонд развития Дальнего Востока, передает РИА "Новости".

О перестановках в исполнительной власти накануне сообщал РБК. По информации издания, смена руководства должна была коснуться четырех ведомств. В перечень этого списка, кроме Минприроды и Министерства транспорта, должны были войти Минстрой и Минэнерго.

