Вашингтон не собирается отказываться от главного инструмента сдерживания Москвы

Белый дом может ввести очередные ограничения, которые на этот раз коснутся практически всех "врагов американской демократии", включая РФ, Иран, Венесуэлу и Сирию. Такое заявление сделал политолог Андрей Кортунов.

Эксперт заявил, что теперь все ужесточительные меры против упомянутых стран будут оформляться в виде президентских декретов. Однако в таком случае санкции может отменить администрация Джо Байдена при его победе на выборах в США. Если Трамп стремится к максимальному сдерживанию Тегерана, то демократ вполне готов к определенным послаблениям.

Кортунов добавил, что после скандала с Алексеем Навальным США могут ввести против РФ новые ограничения, хотя пока что таких шагов со стороны Вашингтона не наблюдается. Основные санкции ввел Евросоюз, который ожидает от Белого дома солидарности. Однако для Штатов это вовсе не повод: главным предлогом введения санкций против Москвы остается очередное "вмешательство" в выборы, о котором пока никто не слышал.

Впрочем, санкции остаются одним из основных инструментов внешней политики Соединенных Штатов по отношению к РФ, добавил политолог в интервью газете "Взгляд".

Как отмечает "Свободная Пресса", спецпредставитель Штатов по Ирану Элиотт Абрамс заявила о том, что до своего ухода Трамп введет новый пакет санкций против Тегерана, принятый вместе с Израилем, а также рядом государств Персидского залива.

Политолог Федор Войтоловский ранее рассказал о плюсах и минусах победы Байдена на американских выборах для России.