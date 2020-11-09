Политолог: Трамп ударит по России новыми санкциями перед уходом

Политолог: Трамп ударит по России новыми санкциями перед уходом
Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis / Pool via CNP /M/www.globallookpress.com
Вашингтон не собирается отказываться от главного инструмента сдерживания Москвы

Белый дом может ввести очередные ограничения, которые на этот раз коснутся практически всех "врагов американской демократии", включая РФ, Иран, Венесуэлу и Сирию. Такое заявление сделал политолог Андрей Кортунов.

Эксперт заявил, что теперь все ужесточительные меры против упомянутых стран будут оформляться в виде президентских декретов. Однако в таком случае санкции может отменить администрация Джо Байдена при его победе на выборах в США. Если Трамп стремится к максимальному сдерживанию Тегерана, то демократ вполне готов к определенным послаблениям.

Кортунов добавил, что после скандала с Алексеем Навальным США могут ввести против РФ новые ограничения, хотя пока что таких шагов со стороны Вашингтона не наблюдается. Основные санкции ввел Евросоюз, который ожидает от Белого дома солидарности. Однако для Штатов это вовсе не повод: главным предлогом введения санкций против Москвы остается очередное "вмешательство" в выборы, о котором пока никто не слышал.

Впрочем, санкции остаются одним из основных инструментов внешней политики Соединенных Штатов по отношению к РФ, добавил политолог в интервью газете "Взгляд".

Как отмечает "Свободная Пресса", спецпредставитель Штатов по Ирану Элиотт Абрамс заявила о том, что до своего ухода Трамп введет новый пакет санкций против Тегерана, принятый вместе с Израилем, а также рядом государств Персидского залива.

Политолог Федор Войтоловский ранее рассказал о плюсах и минусах победы Байдена на американских выборах для России.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

СТОП российский оккупант ! Крым не ваш, Донбасс не ваш, Белорусия не ваша!
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Ключ к отмене санкций против рфии, лежит у вашего вождя путина на столе.
Надо убраться вон с украинского Крыма и Донбасса.
Россияне не понимают простой вещи, что пока они не наладят отношения со своими соседями они никогда не построят успешной страны.
А добрососедские отношения это возврат к всемирно признанным границам 1992 года!
В Библии написано "Не укради". В данном случае Россия ВОР!
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