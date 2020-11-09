"Информационная война в действии": Мария Бутина раскрыла влияние СМИ на выборы в США

"Информационная война в действии": Мария Бутина раскрыла влияние СМИ на выборы в США
Фото: AP/TASS
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Мнение американской глубинки не учитывается при подведении итогов голосования

За кандидата от Демократической партии США Джо Байдена отдали голоса жители крупных городов, где наиболее сильно влияние СМИ и активнее используются соцсети. На это обратила внимание член Общественной палаты РФ Мария Бутина.

Она приводит две карты США, составленные Каримом Дуиебом из компании по сбору и анализу данных Jetpack.AI. На них четко видно, как распределялись голоса американцев – граждан, а не выборщиков – в 2016 г. и в 2020 году.

"Видно, что глубинка стоит за Трампа, а крупные города … ушли за Байдена",

пишет Бутина в своем телеграм-канале. Она поясняет, что города "окрасились" в синий цвет демократов, поскольку там выше влияние различных медиа и социальных сетей.

"Информационные войны в действии",

– делает вывод Бутина и рекомендует всем взять это на заметку.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. При подсчете голосов кандидаты сначала шли вровень, но потом представитель демократов Джо Байден вырвался вперед за счет бюллетеней, присланных по почте. 7 ноября он объявил о своей победе. Действующий президент Дональд Трамп с этим не согласен и требует пересчета голосов в ряде штатов, где разница минимальна или где демократы неожиданно вырвались вперед.

Ведущие американские СМИ при этом открыто поддерживают Байдена, а трансляции выступлений Трампа просто прерывают.

Николай ВИКТОРОВ

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