Москва ждет конкретного итога после общего пересчета голосов

Россия ожидает официального подведения итогов голосования в президентских выборах Соединенных Штатов. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о поздравлении победителя.

В ходе брифинга госслужащий отметил, что указанная позиция Кремля наиболее целесообразна – Москва ориентируется на официальные источники. Также Песков заявил, отвечая на вопрос о том, по какой причине президент России сразу же поздравил Дональда Трампа после выборов, что в настоящее время в Штатах анонсировали юридические разбирательства по поводу итогов прошедшей президентской кампании.

Разница в голосовании, заявил пресс-секретарь президента России, очевидна. В 2016 году проигравший кандидат не анонсировал судебных разбирательств по поводу итогов, сообщает URA.RU.

Выборы президента Соединенных Штатов состоялись на прошлой неделе. О победе представителя демократов Джо Байдена стали сообщать местные СМИ, после чего кандидат заявил, что является лидером страны. Действующий глава государства Дональд Трамп в ответ заметил, что итоги голосования пока не подведены, и он намерен отстаивать свою победу в судебном порядке. Главы отдельных государств уже успели поздравить демократа с победой на прошедших выборах, передает РИА "Новости".

Ранее Трамп заявил, что не собирается успокаиваться, пока в штатах не примут решение о пересчете голосов.