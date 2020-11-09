Соловьев призвал россиян скинуться на покупку Одессы

Соловьев призвал россиян скинуться на покупку Одессы
Владимир Соловьев. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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С Киевом необходимо заключить сделку о безвозмездном присоединении территорий, уверен ведущий

Освобождение братского народа из рабства – отличная идея. Такое заявление сделал телеведущий Владимир Соловьев, комментируя слова сенатора Сергея Цекова о необходимости передать южные части Украины в состав России.

На прошлой неделе в Одессе прошла акция протеста, в ходе которой демонстранты требовали снести памятник Екатерине II. По словам Цекова, при выполнении требований протестующих власти Незалежной должны отказаться от южных регионов в пользу РФ, так как Малороссия и черноморское побережье были включены в состав Украины после войн Российской империи с Турцией.

Журналист заявил, что в российской истории уже были подобные прецеденты – к примеру, в XVII веке Москва приобрела у Речи Посполитой Киев. При желании власти могут включить в состав России все регионы вплоть до Приднестровья, однако проблем с оплатой не будет, так как Украина – страна предприятий-банкротов и разрушенных заводов, и регионы нужно получить бесплатно.

Соловьев добавил, что желающим снести памятник российской императрице неплохо бы для начала изучить ее биографию – Екатерина II имеет европейское происхождение, и вряд ли страны ЕС придут в восторг от решения украинских властей.

Телеведущий также считает, что на покупку юга Украины готовы скинуться "не только олигархи, но и русский народ", который давно желает помочь соседям выйти из "нацистского рабства". Однако сам продавец вряд ли останется доволен тем, что ему ничем не заплатят.

"С такими деньгами он далеко не уйдет", – заключил Соловьев в интервью газете "Взгляд".

Ранее бывший депутат Рады Давид Жвания заявил, что Киев "сдал" Крым по приказу Барака Обамы.

Егор МАЛКОВ

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