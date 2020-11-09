Окружение действующего главы Белого дома заподозрило в провокации аппарат Демократической партии США

Избирательный штаб Дональда Трампа атаковали злорадствующие американцы. Накануне представители проигрывающего выборы президента открыли горячую линию и предложили гражданам США поделиться информацией о вбросах и других случаях мошенничества при голосовании и подсчете бюллетеней. Телефоны буквально раскалились. Но звонят не сторонники Трампа или борцы за справедливость, а шутники и злопыхатели.

Горячую линию занимают люди, радующиеся провалу Трампа. Они смеются над нынешним хозяином Белого дома, а затем бросают трубку. Карикатуры на эту ситуацию уже стали трендом в TikTok, сообщает телеканал "МИР 24" со ссылкой на американские СМИ.

При этом в окружении Трампа уверены, что за этой некрасивой кампанией стоят политические оппоненты действующего президента, а именно – Национальный комитет Демократической партии США (DNC).

"DNC спамит нашу горячую линию по выявлению случаев мошенничества на выборах, чтобы помешать тысячам жалоб, которые мы получаем! Интересно, что они за этим прячут?"

– написал в "Твиттере" сын президента Эрик Трамп.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. 7 ноября Байден объявил себя победителем, однако Трамп не согласен и требует проверки. На этом фоне в Кремле пока не торопятся отсылать поздравления в Белый дом.