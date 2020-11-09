Над Трампом издеваются в соцсетях

Над Трампом издеваются в соцсетях
Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Окружение действующего главы Белого дома заподозрило в провокации аппарат Демократической партии США

Избирательный штаб Дональда Трампа атаковали злорадствующие американцы. Накануне представители проигрывающего выборы президента открыли горячую линию и предложили гражданам США поделиться информацией о вбросах и других случаях мошенничества при голосовании и подсчете бюллетеней. Телефоны буквально раскалились. Но звонят не сторонники Трампа или борцы за справедливость, а шутники и злопыхатели.

Горячую линию занимают люди, радующиеся провалу Трампа. Они смеются над нынешним хозяином Белого дома, а затем бросают трубку. Карикатуры на эту ситуацию уже стали трендом в TikTok, сообщает телеканал "МИР 24" со ссылкой на американские СМИ.

При этом в окружении Трампа уверены, что за этой некрасивой кампанией стоят политические оппоненты действующего президента, а именно – Национальный комитет Демократической партии США (DNC).

"DNC спамит нашу горячую линию по выявлению случаев мошенничества на выборах, чтобы помешать тысячам жалоб, которые мы получаем! Интересно, что они за этим прячут?"

написал в "Твиттере" сын президента Эрик Трамп.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. 7 ноября Байден объявил себя победителем, однако Трамп не согласен и требует проверки. На этом фоне в Кремле пока не торопятся отсылать поздравления в Белый дом. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

На Украине оценили легкость "возвращения" Крыма

Взять под контроль российский полуостров проще, чем Донбасс, считают в Незалежной

Баланс интересов: новому президенту США дали совет в отношении России

Вашингтон должен требовать от Москвы только то, что ему действительно нужно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1121 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей