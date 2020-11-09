РФ может претендовать на весь юго-восток Незалежной

Россия должна озадачиться вопросом возвращения под свою юрисдикцию земель Малороссии и Новороссии, подаренных во времена СССР Украине. С таким призывом выступил член Комиссии по науке и образованию Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Антон Бредихин.

"Именно советские лидеры сформировали современную Украину, именно они передавали исконно русские территории в состав Украинской ССР. Поэтому может нам также стоит ставить вопрос о возврате своих земель?", – цитирует Nation News политэксперта.

Предложение Бредихина стало реакцией на очередное громкое заявление деятеля киевского режима, а именно вице-премьера Незалежной и замглавы делегации соборной по Донбассу в Минске Алексея Резникова. Рассуждая о сложности возвращения шахтерского края в состав Украины, он счел такой же процесс в отношении Крыма более легкой задачей, сообщает "Общественная служба новостей".

Напомним, в июне 2020-го президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" сказал, что советские республики при выходе из СССР "прихватили" с собой российские земли. Он считает, что покидая Советский Союз, они должны были делать это без того территориального багажа, который им достался в качестве презента при вхождении в СССР. В частности, национальные республики получили исконно русские земли. По словам Путина, им не стоило после выхода из Союза "тащить с собой подарки от русского народа".

