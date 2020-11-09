Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
Россия должна озадачиться вопросом возвращения под свою юрисдикцию земель Малороссии и Новороссии, подаренных во времена СССР Украине. С таким призывом выступил член Комиссии по науке и образованию Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Антон Бредихин.
"Именно советские лидеры сформировали современную Украину, именно они передавали исконно русские территории в состав Украинской ССР. Поэтому может нам также стоит ставить вопрос о возврате своих земель?", – цитирует Nation News политэксперта.
Предложение Бредихина стало реакцией на очередное громкое заявление деятеля киевского режима, а именно вице-премьера Незалежной и замглавы делегации соборной по Донбассу в Минске Алексея Резникова. Рассуждая о сложности возвращения шахтерского края в состав Украины, он счел такой же процесс в отношении Крыма более легкой задачей, сообщает "Общественная служба новостей".
Напомним, в июне 2020-го президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" сказал, что советские республики при выходе из СССР
"прихватили" с собой российские земли. Он считает, что покидая Советский
Союз, они должны были делать это без того территориального багажа, который им достался в качестве презента при вхождении в СССР. В частности,
национальные республики получили исконно русские земли. По словам Путина, им не стоило после выхода из Союза "тащить с собой подарки от русского народа".
Кадры, переданные Киевом международным следователям, прогнали через фотошоп
Вашингтон должен требовать от Москвы только то, что ему действительно нужно