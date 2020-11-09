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В грядущие субботу и воскресенье – 14 и 15 ноября – по всей Украине вводится режим выходного дня из-за стремительного роста инфицированных коронавирусом. Данная мера должна помочь киевским властям избежать применения более жестких карантинных мер. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в ходе сегодняшнего селекторного совещания.
"Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна", – цитирует президента его пресс-служба.
Пан Зеленский надеется, что такой шаг позволит снизить поток заболевших ковидом, а соответствующие службы смогут подготовить необходимое коек.
"Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым худшим", – заметил лидер нации.
Ранее в середине октября Владимир Александрович сообщил, что жесткие меры будут введены, если количество подхвативших COVID-19 за сутки станет критичным для медицинской системы Незалежной, а именно 9,5 тыс. ежедневных заражений.
"Однако тогда остановится экономика нашей страны, и будет очень сложно всем", – подчеркнул пан Зеленский тогда.
Сегодня украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская, комментируя изданию "Обозреватель" катастрофическую ситуацию с эпидемией в стране, сказала, что только общенациональный локдаун поможет остановить поток тяжело больных коронавирусом. При этом она не смогла ответить на вопрос, что же станет с экономикой соборной в таком случае, посоветовав данную тему обсудить с соответствующим министром.
По последним данным, за сутки на Украине коронавирус выявлен у 8687 человек, из которых 350 – дети, а также медработники – 321. Больше всего случаев заражения обнаружено в Киеве, Харьковской и Запорожской областях, передает УНИАН. Отмечается, что в восьми областях страны в больницах более чем на 70% заполнено коек.
А к вечеру понедельника, 9 ноября, стало известно, что коронавирусом заболел и сам пан Зеленский.
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