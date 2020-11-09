Никаких реальных доказательств данному утверждению пока нет

Военнослужащие Вооруженных сил РФ отправляются в непризнанную НКР. Об этом сообщает зампредседателя Законодательного собрания Ульяновской области Айрат Гибатдинов.

В качестве подтверждения своих слов он выложил в Сети видео.

"31-я бригада направляется в Нагорный Карабах. Кому нужна эта война???! Удачи нашим ребятам!" – подписал свои видеокадры депутат.

Когда и где, при каких обстоятельствах это были снято, не уточняется.



На его пост обратил внимание телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". Однако сейчас в аккаунтах Гибатдинова данный пост отсутствует.

Как отмечает канал "Еду в Татарстан", за такие опусы в нашей стране могут и посадить.

Напомним, в разгоревшемся 27 сентября с новой силой вооруженном конфликте между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах Россия занимает нейтральную позицию. Со вчерашнего дня Баку выпускает победные реляции о взятии ключевого города в НКР – Шуши. Однако армянская сторона утверждает, что бои там еще ведутся.

Между тем, вечером сегодня произошел инцидент, который может повлиять на ход событий – над территорией Арменией у населенного пункта Ерасх неизвестными силами был сбит российский вертолет Ми-24. Боевая винтокрылая машина подверглась атаке с земли из ПЗРК.

Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Ереван сообщил, что готов содействовать в установлении причастных к нападению на российский борт.

