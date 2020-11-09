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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил целый ряд исполняющих обязанности глав министерств. Соответствующие распоряжения обнародованы сегодня на сайте правительства.
Так, врио руководителя Минприроды стала замминистра Светлана Радченко.
Временным главой Минтранса назначен шеф Росавиации Александр Нерадько.
Первый замглавы Минстроя Ирек Энварович Файзуллин будет врио ведомства.
Кандидатуры новых членов кабмина Госдума рассмотрит завтра, 10 ноября.
Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин уволил пять министров.
Кадры, переданные Киевом международным следователям, прогнали через фотошоп