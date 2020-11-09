Это было сделано из-за деструктивного характера деятельности

Сегодня, 9 ноября, Белоруссия объявила двух британских дипломатов, которые работали на территории РБ, персонами нон грата.

"Решение является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц",

– заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз в эфире телеканала "ОНТ", подчеркнув, что таким жестом Белоруссия не отказывается от диалога с властями Великобритании.



Выяснилось, что дипломаты собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов, сообщает РИА "Новости".

К слову, ранее в Сети появилась информация о том, что Россия присоединится к санкциям Белоруссии против Запада. Сейчас в РФ ждут, когда власти Республики примут решение о санкциях против Европейского союза.