Белоруссия объявила британских дипломатов персонами нон грата

Это было сделано из-за деструктивного характера деятельности

Сегодня, 9 ноября, Белоруссия объявила двух британских дипломатов, которые работали на территории РБ, персонами нон грата. 

"Решение является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц", 

– заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз в эфире телеканала "ОНТ", подчеркнув, что таким жестом Белоруссия не отказывается от диалога с властями Великобритании. 

Выяснилось, что дипломаты собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов, сообщает РИА "Новости". 

К слову, ранее в Сети появилась информация о том, что Россия присоединится к санкциям Белоруссии против Запада. Сейчас в РФ ждут, когда власти Республики примут решение о санкциях против Европейского союза. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Давно пора очистить эти Авгиевы конюшни.
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