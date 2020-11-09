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Сегодня, 9 ноября, Белоруссия объявила двух британских дипломатов, которые работали на территории РБ, персонами нон грата.
"Решение является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц",
– заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз в эфире телеканала "ОНТ", подчеркнув, что таким жестом Белоруссия не отказывается от диалога с властями Великобритании.
Выяснилось, что дипломаты собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов, сообщает РИА "Новости".
К слову, ранее в Сети появилась информация о том, что Россия присоединится к санкциям Белоруссии против Запада. Сейчас в РФ ждут, когда власти Республики примут решение о санкциях против Европейского союза.
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