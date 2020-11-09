Москве напомнили про атаку турецкими военными на нашу "сушку" в САР

Москва должна отреагировать на сбитый военными Азербайджана российским вертолет Ми-24 над над территорией Армении. К решительным действиям власти РФ призвал известный американский музыкант армянского происхождения Серж Танкян.

"Турция сбила ваш МИГ в Сирии много лет назад, и им потребовался год, чтобы извиниться. Сегодня Азербайджан обстрелял ваш вертолет над Арменией. Ты собираешься вмешаться или как?" – цитирует музыканта телеграм-канал "Выпускайте Кракена".



Отметим, что вокалист группы System of a Down внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе. В одном из сегодняшних постов он назвал "важным событием" инцидент с российским бортом. Он отметил, что винтокрылая машина ВКС РФ была атакована с азербайджанской Нахичеванской базы, расположенной на другом конце страны, вдали от Арцаха.

На этот факт также обратили внимание в телеграм-канале Mash в связи с текстом заявления МИД Азербайджана, в котором Баку признал свою вину за происшествие, принес Москве официальные извинения "с данным трагическим инцидентом", носящим "характер случайности".

В дипведомстве попытались объяснить причины, приведшие к ЧП, среди них, в частности, значится то, что полет Ми-24 проходил "в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе", в то время как в зоне конфликта в НКР все еще идут активные военные столкновения.

"От армянского села Ерасх, где сбили наш вертолет, до зоны боевых действий – больше 200 км... Отрицать того, что огонь велся по территории Армении, с которой Азербайджан не находится в состоянии войны, в МИДе не стали", – подчеркнули в Mash.

Данная трагедия, в результате которой погибли два российских летчика и один получил ранения, уже встревожила ОДКБ. Пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов сообщил, что ОДКБ ожидает результатов расследования, откуда именно был произведен обстрел по российскому вертолету, передает РИА "Новости".

Напомним, 24 ноября 2015 г. ВВС Турции сбили ракетой "земля-воздух" фронтовой бомбардировщик Су-24М ВКС России в небе над Сирией. Тогда погибли командир экипажа подполковник Олег Пешков. В ходе спецоперации по эвакуации штурмана капитана Константина Мурахтина также погиб морской пехотинец Александр Позынич. Москва после этого надолго прервала контакты с Анкарой.

