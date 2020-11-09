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Выборы в США получились по-настоящему напряженными. И если до этого кандидат от Республиканской партии не хотел признавать поражение, то теперь источники, близкие к экс-главе Штатов, заявили, что Трамп будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.
Основываясь на этом факте, издание "Axios" пришло к выводу, что Трамп все-таки признал свое поражение, несмотря на то что он продолжает настаивать на том, что он является истинным победителем.
Источники издания также отметили, что сейчас окружение республиканца старается убедить Трампа не ввязываться в судебные разбирательства. Напомним, что согласно законодательству США, президент может быть избран только на два срока, но они не должны обязательно следовать друг за другом, поэтому республиканец сможет вновь баллотироваться на пост главы США, но уже через 4 года.
Напомним, что ранее пока еще президент США заявил об увольнении главы Минобороны США Марка Эспера, назначив вместо него Кристофера Миллера, который является директором Национального антитеррористического центра.
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