Митингующие требуют продолжить военные действия в Нагорном Карабахе

Протестующие против решения кабмина по Нагорному Карабаху граждане Армении штурмовали здание правительства страны, после чего ворвались внутрь и устроили погром. Об этом стало известно сегодня, 10 ноября.

Накануне президенты РФ, Армении и Азербайджана приняли решение о прекращении огня на территории НКР. Также с 10 ноября воюющие стороны должны приступить к обмену военнопленными.

Позднее в центре Еревана собрались несколько тысяч протестующих, часть которых ворвалась в здание с требованием возобновить военные действия на территории Нагорного Карабаха.

Недовольные решением официального Еревана смяли охрану, разбили стекла и двери, передает РИА "Новости". Митингующие потребовали передать государственную власть в руки военных. Оппозиция заявила, что поддерживает Минобороны.

Известно, что порядка 20 оппозиционных фракций распространили общее заявление с требованием отставки правительства, возглавляемого Николом Пашиняном. Партии требуют сформировать новый кабмин, способный решить вопрос с Нагорным Карабахом для обеспечения победы "несокрушимой армии" сил Армении, передает "Интерфакс".



Позднее глава Генштаба республики встретился с главами оппозиционных фракций. Стороны отметили важность сохранения стабильной ситуации в Армении.

Сам глава правительства Армении призвал выступающих разойтись по домам. В своем "Фейсбуке" премьер заявил, что граждане должны "подготовиться к борьбе" и не подвергать сомнениям действия властей.

Подробная информация о принятом трехстороннем соглашении по Нагорному Карабаху – в материале "Утро.ру".