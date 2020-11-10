Незалежная намерена наказать страну, посмевшую первой открыть свое диппредставительство на "оккупированной" территории

Украинский кабмин предложил ввести экономические ограничения против Никарагуа за назначение почетного посла в Крыму. По словам Алексея Резникова, занимающего должность министра по вопросам "реинтеграции" территорий, ранее входивших в состав Незалежной, таким образом Киев даст четкий ответ тем странам, которые поддерживают "военную агрессию" со стороны РФ.

В кабмине заявили, что открытие консульства государства из Центральной Америки угрожает нацбезопасности Украины. Резников также добавил, что указанный вопрос должен быть рассмотрен в СНБО, передает "Гордон".

О предстоящем открытии почетного консульства Никарагуа ранее сообщил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. Госслужащий заявил, что в республику должен прибыть на открытие посол центральноамериканского государства Альба Асусена Торрес. Мероприятие запланировано на 10 ноября, сообщает РИА "Новости".

Украинский МИД уже направлял в Манагуа ноту протеста из-за назначения консула на "оккупированной территории". В Никарагуа никак не отреагировали на заявление Киева. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал реакцию украинской стороны "криком беспомощности". Также госслужащий добавил, комментируя заявление Киева, что решения украинской стороны никого не интересуют – ни самих жителей полуострова, ни представителей государств, принимающих решения по поводу Крыма.