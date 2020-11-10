Россия избавится от санкций в разгар борьбы за власть в США – эксперт

Москва выбрала удачный момент, чтобы склонить Европу к сотрудничеству

Пока политический бомонд США делит власть после выборов, Россия работает над отменой санкций. Сейчас на повестке дня ограничения против Сирии, а там и до антироссийских мер дело дойдет.

Накануне президент РФ Владимир Путин общался в режиме видеоконференции с сирийским коллегой Башаром Асадом и поднял вопрос возвращения беженцев в САР. По словам Путина, в решении этой задачи заинтересованы все: во-первых, большинство из беженцев – трудоспособные граждане, способные помочь послевоенному восстановлению Сирии. Во-вторых, страны, куда ринулись 6,5 миллионов сирийских беженцев, несут большие расходы на их содержание. В-третьих, мигранты являются причиной многочисленных преступлений и даже терактов в Европе.

"Беженцы из числа молодежи зачастую попадают под влияние радикальных элементов, вступают в ряды боевиков и могут представлять угрозу для стран пребывания", – сказал Путин.

Асад его поддержал, но отметил, что наложенные Западом санкции мешают налаживанию нормальной жизни в Сирии, поэтому беженцы не спешат возвращаться.

"Надеемся на то, что будет возможность немного облегчить нынешнее экономическое эмбарго или его прорвать совместными усилиями, для того чтобы сформировать подходящие условия для возвращения беженцев",

– прозрачно намекнул глава САР.

По мнению экспертов, лидеры РФ и САР выбрали удачный момент, чтобы поднять этот вопрос. Ситуация с коронавирусом и последние события во Франции, где выходцы из других стран устроили серию терактов, обострили проблему беженцев из африканского и ближневосточного региона в Европе.

Кроме того, резко накалились отношения Франции и Турции. Анкара и раньше жаловалась, что денег, которые ей перечисляет Брюссель на содержание 3 миллионов сирийских беженцев на турецкой территории, не хватает. А сейчас Турция открыто намекает, что готова отказаться от своих обязательств. В этом случае Европе угрожает новая лавина незаконных мигрантов. Поэтому в интересах ЕС способствовать возвращению сирийцев на родину.

Раньше этому явно препятствовала американская администрация во главе с Дональдом Трампом. Но сейчас Трампу не до Сирии и даже не до России – он борется за кресло в Белом доме, грозит своему сопернику Джо Байдену судами и общественным беспорядками.

"Ситуация, при которой американский истеблишмент погружен во внутриполитические разборки и активно участвует в дележе власти, может стать окном возможностей для европейских стран скорректировать свою политику в отношении России,

– считает замглавы Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его мнению, сейчас лидеры ЕС могут ухватиться за идею возвращения сирийских беженцев домой и для этого отменить санкции против Дамаска, передает URA.RU. А после этого дойдет и до отмены антироссийских ограничений, мешающих сотрудничеству.

Ранее эксперты предположили, что Трамп перед уходом из Белого дома успеет нанести новый санкционный удар по России. При этом американские аналитики дают советы следующей президентской администрации, в каких случаях можно давить на Москву, а в каких лучше не надо.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. 7 ноября о своей победе объявил Джо Байден. Трамп потребовал пересчета бюллетеней в некоторых штатах, однако аналитики видят признаки того, что на самом деле действующий президент уже сдался и смирился с проигрышем.