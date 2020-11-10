"Опасная игра": Познер оценил развертывание НАТО у границ РФ

"Опасная игра": Познер оценил развертывание НАТО у границ РФ
Владимир Познер. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущий уверен, что Вашингтон рискует развязать настоящую войну

Присутствие военного контингента НАТО у границ России является "опасной" и "дурацкой" игрой. Такое мнение выразил журналист Владимир Познер, заявивший о том, что РФ не собирается ни на кого нападать.

По мнению телеведущего, Кремль серьезно обеспокоен временем подлета ракет с Латвии до Москвы – такая близость вызывает опасения у обоих стран и грозит развязыванием конфликта, результат которого будет совершенно непредсказуем.

"Ведь это не игрушки. Это очень опасно. Удивляет глупость Запада", – заявил Познер в эфире ЮТуб-канала "И Грянул Грэм"

Журналист добавил, что Штаты отнеслись бы схожим образом к развертыванию российских войск на территории Мексики. Тем не менее, Вашингтон предпочитает обвинять РФ в агрессии за ответные действия в обеспечении государственной безопасности на своей территории.

"Все помнят, как они отнеслись к размещению войск на Кубе. А отношение России к НАТО на ее границах понимать не хотят. Довольно странно", - считает ведущий.

Журналист добавил, что РФ продолжает занимать одну из первых строчек в приоритетах внешнеамериканской политики – в Белом доме предпочли бы сократить территорию России, угрожающей существованию альянса одним своим существованием.

Ранее Познер заявил, что РФ вовсе не является великой державой, вопреки мнению россиян. Ведущий считает, что к таким государствам можно отнести лишь Китай и Соединенные Штаты.

Егор МАЛКОВ

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