"У Лукашенко истерика": эксперт объяснил действия президента Белоруссии

"У Лукашенко истерика": эксперт объяснил действия президента Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти Республики вернулись к методам жесткого подавления протестов, как в августе

У президента Белоруссии Александра Лукашенко нет четкого плана стабилизации ситуации в стране, он не заинтересован в демократических процессах, реформах власти и Конституции. В этом убежден член политсовета Объединенной гражданской партии Белоруссии Лев Марголин.

По его мнению, возвращение руководства страны к жестким методам подавления протестов, как было в августе, с применением водометов, отключением интернета, массовыми задержаниями, доказывает, что действующий президент в панике.

"Его действия – это признаки истерики, потому что он не знает, что делать. Никакой продуманной стратегии у него нет",

цитирует "МК" Марголина. По оценке белорусского политика, ситуация в Республике сейчас напоминает торфяной пожар – внешне все стихает, но первый же непродуманный шаг властей приведет к масштабной вспышке.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусы увидели реальное "лицо майдана" и не захотели повторения украинской истории для себя.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали более 80% избирателей. Местные оппозиционеры отказались признавать итоги выборов, в стране начались массовые демонстрации. Этот протест поддержали на Западе. На днях в ЕС расширили санкции против руководства Белоруссии, внеся в черный список самого Лукашенко.

Николай ВИКТОРОВ

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