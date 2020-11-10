В случае дальнейших вооруженных столкновений территория республики могла быть утрачена

Президент непризнанной республики Нагорный Карабах объяснил, почему дал согласие на прекращение войны в непризнанной республике. Араик Арутюнян написал в соцсети, что принял такое решение во время разговора с главой правительства Армении Николом Пашиняном и местными депутатами.

Он подписал трехстороннее заявление об остановке всех боевых действий в зоне конфликта вслед за другими участниками обсуждения этого вопроса несколько часов назад. И пообещал позже раскрыть подробности содержания документа.

ВС республики в ходе вооруженных столкновений частично утратили контроль над несколькими важными населенными пунктами и территориями. Война уже подошла к столице региона и унесла немало жизней, отметил глава Карабаха.

Он также выразил соболезнование родным всех погибших. И добавил, что готовит отдельное обращение после сообщения об остановке войны в Нагорном Карабахе.

Армения и Азербайджан договорились в ночь на вторник, 11 ноября, о прекращении огня. Заявление об этом сделали лидеры двух стран Ильхам Алиев и Никол Пашинян, а также президент России Владимир Путин.