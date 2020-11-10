Армяне сами отказались воевать за Карабах - Пашинян

Армяне сами отказались воевать за Карабах - Пашинян
Никол Пашинян. Фото: Paolo Pizzi/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеПродолжение войны грозило потерей Нагорного Карабаха - президент
Премьер Армении выступил с новым заявлением

Ереван был вынужден пойти на мирные договоренности с Баку, поскольку у него не осталось сил продолжать боевые действия. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян утром во вторник, 10 ноября.

По его словам, подписать соглашение его склонили военные:

"Армия говорила, что мы должны остановиться, потому что у нас есть определенные проблемы ... и ресурс исчерпан",

пояснил Пашинян. К тому же, у Вооруженных сил Республики имеются явные проблемы с личным составом – люди избегали мобилизации, а те, кто пошел служить, не были готовы к участию в боевых действиях.

О мирных договоренностях по Нагорному Карабаху, которых достигли главы Азербайджана, Армении и России, стало известно сегодня ночью. Комментируя их, Пашинян заявил, что решение было болезненным для него, но единственно возможным. Силовые структуры Армении подтвердили свою готовность соблюдать соглашение, передает телеканал "360"

Однако с решением премьера в Армении согласны не все. В ночь на 10 ноября в республике начались погромы, протестующие требуют от властей выйти из мирного соглашения.

Николай ВИКТОРОВ

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Армяне это те же евреи, только армяне...
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ДУМАЛИ ЧТО РОССИЯ БУДЕТ ЗА НИХ ВОЕВАТЬ - ПРОДАЖНАЯ ТРУСЛИВАЯ НАЦИЯ
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