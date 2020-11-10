Путин настроен на вражду с Байденом – NYT

Путин настроен на вражду с Байденом – NYT
Джо Байден. Фото: Biden Campaign via CNP/www.globallookpress.com
В Америке ловят сигналы из Кремля

Отношения Москвы с новой американской администрацией будут очень напряженными. К такому выводу пришли аналитики The New York Times. Главным основанием для подобного вывода служит отсутствие поздравительной открытки Джо Байдену от Владимира Путина.

В 2016 г. Кремль направил Дональду Трампу поздравления с победой на выборах буквально сразу после того, как американские СМИ объявили о его лидерстве, напоминает издание. Сейчас же прошла уже неделя после голосования, все западные лидеры поздравили Джо Байдена, а Путин до сих пор воздерживается "из уважения к поданным Трампом судебным искам", оспаривающим итоги выборов.

При этом российским СМИ подхватили заявление Трампа, что "демократы украли выборы" у американцев, и направили "потоки желчи" на Байдена. Из этих сигналов NYT делает вывод, что лидер РФ "готовится к сильной вражде со следующим президентом США", поэтому впереди у двух стран "очень напряженные отношения".

Столь враждебное отношение Москвы к Байдену возникает из опасений Путина, что 77-летний американский лидер вернется к политике давления на Россию, с одной стороны, и налаживанию сотрудничества с Европой, с другой, пишет NYT.  

"Байден кажется россиянам таким американским политиком, каких они терпеть не могут: кто готов вмешиваться в дела всего мира ради демократических идеалов, а не уважать сферы влияния".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему Кремль не торопится с поздравлениями в адрес следующего президента США.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден объявил себя победителем 7 ноября. Трамп итоги оспорил, однако некоторые аналитики считают, что он признает поражение, чтобы снова баллотироваться через 4 года.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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сначала он заявляет что путину пора в отставку грубо вмешиваясь наши внутренние дела а потом удивляется пиндосы они такие пиндосы а нас то за шо?
Гость
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ЧЕГО ЭТО СТАРОГО МАРАЗМАТИКА ПИРДУНА ТРОГАТЬ - САМ КОПЫТА СБРОСИТ
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