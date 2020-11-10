Анкара же настаивает на обратном

В Анкаре заявили, что турецкие силы так же, как и российские будут контролировать перемирие в Нагорном Карабахе. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что лидеры России, Армении и Азербайджана об этом не договаривались.

О том, что Турция отправит в регион своих миротворцев, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА "Новости".

Песков же подчеркнул, что в совместном заявлении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна нет ни слова об этом, пишет то же агентство. Представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркнула, что обеспечивать безопасность будут только российские военные, отмечает "Свободная пресса".

При этом в Кремле настаивают на том, что Армения не капитулировала в данной ситуации, подчеркивает РБК.