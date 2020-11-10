Проблему Курил назвали в Японии общенародной

Проблему Курил назвали в Японии общенародной
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Токио рассчитывает на поддержку граждан в борьбе за территории

Жители Японии должны так же, как и власти страны, прилагать усилия для возвращения Курильских островов. Об этом заявил японский премьер Ёсихидэ Суга во вторник, 10 ноября.

На встрече с главой самого северного острова Японии Хоккайдо Наомити Судзуки премьер напомнил, что Токио уже 75 лет бьется над решением спора о "северных территориях" и заключением мирного договора с Москвой.

"Проблема северных территорий является проблемой всего народа. Важно, чтобы власти и граждане страны работали над этим вместе",

– заявил Суга. Он сообщил, что поднимал этот вопрос в телефонном разговоре с лидером РФ Владимиром Путиным и оба согласились с необходимостью покончить с этой проблемой, не перекладывая ее на следующие поколения, передает Piter.TV.

Ранее китайские аналитики сделали вывод, что отставка прежнего премьера Синдзо Абэ была хитрым ходом: на самом деле, он планирует вновь вернуться и решить вопрос с Курильскими островами. При этом в Японии полагают, что передаче островов больше всех в России противится глава МИД РФ Сергей Лавров, и рассчитывают на его скорую отставку.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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Антимайдан
Передачи островов противится российский народ, думаю власть это понимает и на это не пойдет, в противном случае ее просто сметут а инициаторв повесят.
ПередачЕ, а не передачИ. Что ж вы все стали такими безграмотными?
Антимайдан
Ответить
Передачи островов противится российский народ, думаю власть это понимает и на это не пойдет, в противном случае ее просто сметут а инициаторв повесят.
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