Токио рассчитывает на поддержку граждан в борьбе за территории

Жители Японии должны так же, как и власти страны, прилагать усилия для возвращения Курильских островов. Об этом заявил японский премьер Ёсихидэ Суга во вторник, 10 ноября.

На встрече с главой самого северного острова Японии Хоккайдо Наомити Судзуки премьер напомнил, что Токио уже 75 лет бьется над решением спора о "северных территориях" и заключением мирного договора с Москвой.

"Проблема северных территорий является проблемой всего народа. Важно, чтобы власти и граждане страны работали над этим вместе",

– заявил Суга. Он сообщил, что поднимал этот вопрос в телефонном разговоре с лидером РФ Владимиром Путиным и оба согласились с необходимостью покончить с этой проблемой, не перекладывая ее на следующие поколения, передает Piter.TV.

Ранее китайские аналитики сделали вывод, что отставка прежнего премьера Синдзо Абэ была хитрым ходом: на самом деле, он планирует вновь вернуться и решить вопрос с Курильскими островами. При этом в Японии полагают, что передаче островов больше всех в России противится глава МИД РФ Сергей Лавров, и рассчитывают на его скорую отставку.