Новую должность получил Новак

Государственная дума на пленарном заседании утвердила несколько новых глав министерств, предложенных накануне премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ стал Ирек Файзуллин.

Главой Минприроды утвержден Александр Козлов, Минтранспорта – Виталий Савельев, Минэнерго – Николай Шульгинов.



Руководить министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики будет Алексей Чекунков.

Бывший глава Минэнерго Александр Новак теперь занимает пост зампредседателя правительства.

Утверждение депутатским корпусом руководителей ряда министерств произошло согласно поправкам в Конституцию, принятым в этом году в результате всенародного референдума. Напомним, после внесения премьером кандидатур их одобряет Госдума и затем они назначаются указом президентом страны.

Лидер нации самостоятельно назначает глав Минобороны, ФСБ, СВР, МВД, Минюста, МИД и МЧС после согласования с Советом Федерации.

