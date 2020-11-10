Госдума утвердила новых министров ряда ведомств

Новую должность получил Новак

Государственная дума на пленарном заседании утвердила несколько новых глав министерств, предложенных накануне премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ стал Ирек Файзуллин.

Главой Минприроды утвержден Александр Козлов, Минтранспорта – Виталий Савельев, Минэнерго – Николай Шульгинов.

Руководить министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики будет Алексей Чекунков. 

Бывший глава Минэнерго Александр Новак теперь занимает пост зампредседателя правительства.

Утверждение депутатским корпусом руководителей ряда министерств произошло согласно поправкам в Конституцию, принятым в этом году в результате всенародного референдума. Напомним, после внесения премьером кандидатур их одобряет Госдума и затем они назначаются указом президентом страны.

Лидер нации самостоятельно назначает глав Минобороны, ФСБ, СВР, МВД, Минюста, МИД и МЧС после согласования с Советом Федерации.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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