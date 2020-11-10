Украина вводит санкции против Никарагуа за Крым

Ранее на территории полуострова открылось почетное консульство

Визит посла Никарагуа в Крым обернулся тем, что Украина уже запустила процесс применения санкций. 

В заявлении МИД отмечается, что Украина уже неоднократно предупреждала представителей Никарагуа о недопустимости совершаемых действий, поскольку они нарушают целостность и суверенитет Украины, сообщает РИА "Новости". 

"Наше государство считает это действие ничтожным и рассматривает как откровенно недружественный шаг со стороны Никарагуа по отношению к Украине", – сообщается в заявлении МИД. 

Напомним, что ранее МИД Украины уже выражал протест Никарагуа в связи с назначением консула в Крыму. Тогда глава региона Сергей Аксенов назвал это "криком беспомощности". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость
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Ну все писец Никарагуа, не поесть теперь им нежного свиного сала....
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