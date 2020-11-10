Ранее на территории полуострова открылось почетное консульство

Визит посла Никарагуа в Крым обернулся тем, что Украина уже запустила процесс применения санкций.

В заявлении МИД отмечается, что Украина уже неоднократно предупреждала представителей Никарагуа о недопустимости совершаемых действий, поскольку они нарушают целостность и суверенитет Украины, сообщает РИА "Новости".

"Наше государство считает это действие ничтожным и рассматривает как откровенно недружественный шаг со стороны Никарагуа по отношению к Украине", – сообщается в заявлении МИД.

Напомним, что ранее МИД Украины уже выражал протест Никарагуа в связи с назначением консула в Крыму. Тогда глава региона Сергей Аксенов назвал это "криком беспомощности".