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Визит посла Никарагуа в Крым обернулся тем, что Украина уже запустила процесс применения санкций.
В заявлении МИД отмечается, что Украина уже неоднократно предупреждала представителей Никарагуа о недопустимости совершаемых действий, поскольку они нарушают целостность и суверенитет Украины, сообщает РИА "Новости".
"Наше государство считает это действие ничтожным и рассматривает как откровенно недружественный шаг со стороны Никарагуа по отношению к Украине", – сообщается в заявлении МИД.
Напомним, что ранее МИД Украины уже выражал протест Никарагуа в связи с назначением консула в Крыму. Тогда глава региона Сергей Аксенов назвал это "криком беспомощности".
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